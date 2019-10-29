В Крыму появилась винная река – цвет и запах соответствующий

В Феодосии появилась винная река.
Видео «необычного природного явления» выложил в соцсетях общественник Александр Талипов.
«Молочная река, кисельные берега – это уже не то. Феодосия запускает новый бренд – Багровые реки! Снято вчера в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы… Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками», – прокомментировал ситуацию Талипов.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Феодосии заявили, что о проблеме знают:
«В воскресенье, 27 октября, сотрудниками администрации города Феодосии был зафиксирован факт выброса жидкости с нехарактерным для ливневых вод цветом и запахом из системы ливнеотвода в районе городской набережной.
28 октября был произведен первичный осмотр системы ливневой канализации и системы наружной канализации в районе улиц Галерейная и Самариной, мероприятия по выявлению источника сброса отходов в систему ливнеотвода продолжаются».
Иными словами, виновник пока не выявлен.
Феодосия, Лиана Макоба
Феодосия. Другие новости 29.10.19
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