В Крыму появилась винная река – цвет и запах соответствующий

В Феодосии появилась винная река.

Видео «необычного природного явления» выложил в соцсетях общественник Александр Талипов.

«Молочная река, кисельные берега – это уже не то. Феодосия запускает новый бренд – Багровые реки! Снято вчера в 12 часов дня, стоит винный запах. Судя по всему, какой-то винзавод (интересно какой, в черте Феодосии есть только один) слил в ливневку виноматериалы… Ждем заявления, что это после дождя экологическая чистая водица с травками», – прокомментировал ситуацию Талипов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в администрации Феодосии заявили, что о проблеме знают:

«В воскресенье, 27 октября, сотрудниками администрации города Феодосии был зафиксирован факт выброса жидкости с нехарактерным для ливневых вод цветом и запахом из системы ливнеотвода в районе городской набережной.

28 октября был произведен первичный осмотр системы ливневой канализации и системы наружной канализации в районе улиц Галерейная и Самариной, мероприятия по выявлению источника сброса отходов в систему ливнеотвода продолжаются».

Иными словами, виновник пока не выявлен.

Феодосия, Лиана Макоба

Феодосия. Другие новости 29.10.19

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