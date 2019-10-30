Объемы подачи воды в Северо-Крымский канал значительно сократят

В Крыму планируют снизить объемы подачи воды в Северо-Крымский канал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канал протяженностью более 406 км (от Новой Каховки до Керчи) обеспечивал до 85% потребности полуострова в воде. Построен он был в советское время, и после 1991 года фактически не обслуживался, поэтому к 2013 году износ сооружения достиг 80%, а потери превышали 60% подаваемой воды или около 700 млн кубометров в год.

После перекрытия канала в 2014 году север и восток Крыма фактически остались без водоснабжения. Поэтому решено было разрабатывать подземные запасы. 27 марта 2015 года началось тестовое заполнение канала из Нежинского водозабора. Сегодня для снабжения восточной части полуострова в канал ежедневно подается около 150 тысяч кубометров воды из Просторненского, Нежинского и Новогригорьевского водозаборов и реки Биюк-Карасу, цитирует РИА «Новости» заместителя директора Нижнегорского филиала «Крыммелиоводхоза» Андрея Спасенова. Потребность района составляет 120 тысяч кубометров в сутки, но потери воды в канале за счет испарения и других факторов составляют около 30%, так что дефицит воды сохраняется.

В 2020 году планируется завершить строительство магистрального водовода до Керчи и Феодосии (протяженность 192 км). Это позволит исключить потери и подавать в восточную часть полуострова до 200 тыс кубометров воды в сутки (при полной работе водозаборов). А в Северо-Крымский канал воду будет подавать в значительно меньших объемах и исключительно для нужд аграриев.

Симферополь, Лиана Макоба

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