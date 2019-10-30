В Крыму зарабатывают миллиарды на жажде легких денег

В Крыму пресекли деятельность сети подпольных казино с предполагаемым доходом свыше 1 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, закрыто 15 игровых залов, завуалированных под букмекерские конторы, изъято более 340 единиц оборудования, включая компьютеры со специальным программным обеспечением и игровые терминалы.

Следственные действия проводились одновременно в Симферополе, Евпатории, Ялте, Алуште, Белогорске, Саках, Красноперекопске и Черноморском.

Отмечается, что 1 из 15 подпольных казино действовало как закрытий клуб, в остальные доступ был открыт для всех желающих.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр возбуждено 8 уголовных дел.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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