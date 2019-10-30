«Безалаберность и бюрократия!» Компетентность сотрудников полиции и прокуратуры Крыма проверит комиссия из Москвы

Компетентность сотрудников полиции и прокуратуры Сакского района Крыма проверят эксперты министерства внутренних дел РФ и Московского университета МВД. Об этом заявила экс-прокурор РК, депутат Госдумы Наталья Поклонская по итогам личного приема избирателей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителям Сакского района поступают письма от имени ООО «КБ «Тальменка-Банк» с требованиями погасить кредиты, хотя никаких займов они не делали. Крымчане неоднократно обращались в полицию и прокуратуру, сообщая о том, что не заключали никаких кредитных договоров и даже не знали о существовании такого банка.

«Но уже целых три месяца (с августа 2019 года) полиция и прокуратура Сакского района не принимают никаких мер для решения сложившейся ситуации. Вместо того чтобы разбираться в ситуации на местах, правоохранительные органы только и делают, что запрашивают данные в Москве, на что получают отписки. И эта бюрократия играет на руку банку, так как в это время Московский суд вынес решение о взыскании задолженности по кредитному договору, и у людей уже начали удерживать 75% от их и без того мизерной заработной платы в 8 тысяч руб.

Из-за безалаберности сотрудников правоохранительных органов люди живут в страхе, неизвестности и платят деньги преступникам.

В ближайшее время я подготовлю депутатские запросы на имя Генерального прокурора РФ и Министра внутренних дел РФ и надеюсь, что крымчане будут услышаны, а все должностные лица, допустившие ошибки, будут привлечены к ответственности.

Отсутствие эффективности работы полиции по данному делу ставит под сомнение квалификацию сотрудников. Я обращусь в Министерство внутренних дел РФ и Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя с просьбой направить специалистов для оценки уровня квалификации этих сотрудников и их переподготовки, для того чтобы впредь они действовали квалифицированно и законно», – сообщила Поклонская

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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