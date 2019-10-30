В Киеве потребовали лишить россиян доступа к украинским СМИ

Владение гражданами РФ украинскими СМИ непозволительно.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.

По его словам, необходимо срочно ввести ограничения для бизнесменов из «страны-агрессора», которые захотят инвестировать в украинские средства массовой информации.

«Мы должны ввести ограничения на владение средствами массовой информации российскими гражданами или использования российского капитала для финансирования или участия в СМИ», – заявил Бородянский на «Форуме украинского единства» в Мариуполе.

В связи с этим, он призвал убедить Европу в том, что в подобном дискриминационном правоприменении нет ничего предосудительного, и пообещал выработать чёткие «понятия и критерии манипулирования общественным мнением».

«Мы считаем, что можем и должны формировать в международном контексте новые правовые модели, которые позволяют эффективно отличать фейк от не фейка, отвечать на вызовы гибридной войны, бороться с таким явлением как глубинные фейки, – отметил министр и добавил, что хорошо бы ещё найти где-нибудь средства на развитие украинских СМИ.

«Мы также по-другому будем защищать представителей медиа не только юридически, но и финансово», – заключил Бородянский.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.10.19

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