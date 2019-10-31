В Крыму пошел снег

В Крыму выпал снег.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», как и предсказывали синоптики, холодный фронт пришел на полуостров 30 октября, а минувшей ночью и сегодня утром пошел снег.
Зимние осадки наблюдали в Симферополе и крымских горах. Например, на Ай-Петри в некоторых местах установился даже небольшой снежный покров. Но не на долго.
Согласно прогнозам, холодная погода продержится в Крыму еще пару дней, по ночам температура воздуха будет опускать ниже нуля, а с конца недели начнется потепление. В первой декаде ноября снова ожидается до +20.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 31.10.19
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