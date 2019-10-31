В Ялтинский заповедник могут пустить коммерсантов

Над Ялтинским горно-лесным заповедником вновь нависла угроза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Госдуму поступил законопроект, который позволяет заниматься коммерческой деятельностью на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Об этом сообщил депутат Госдумы от РК Андрей Козенко.

Главными лоббистами инициативы являются власти Татарстана. В республике активно развивают экологический туризм (в частности, на территории Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника) и жалуются, что существующий запрет на ведение любой хозяйственной деятельности в таких местах, мешает осваивать деньги инвесторов.

«Мы занимаемся созданием троп, созданием инфраструктуры. Но здесь есть одна большая проблема. Любую хозяйственную деятельность очень сильно сдерживают требования федерального законодательства. Есть много ограничений, которые необходимо изменять, иначе мы инвестора привлечь не можем для экологического туризма, а за счет государства, республики, федерального бюджета делать это невозможно. Строительство, туристская навигация, туристские информационные пункты, которые сейчас очень трудно проходят», – посетовала заместитель председателя госкомитета по туризму Татарстана Екатерина Барабанова.

Тема оказалась близка и крымским чиновникам. Региональный министр курортов и туризма Вадим Волченко на лету подхватил идею важности заповедных реформ.

" Без этого развитие просто невозможно. Сейчас только те государственные структуры, которые занимаются сохранением этих природных территорий, имеют право вести коммерческую, по сути, деятельность», – поспешил заверить Волченко.

При этом Ялтинский горно-лесной заповедник может превратиться в Национальный парк. Иной статус – иные правила.

Однако другой представитель Крыма в нижней палате российского парламента Светлана Савченко категорически не согласилась с тезисом о безопасности для природы.

«Перевод в статус национального парка – это деятельность человеческая, а там, где начинается человеческая деятельность, кончается заповедник», – расставила точки на «i» Савченко.

По мнению депутата, ООПТ нужно оставить в покое.

«Некоторые люди к нам едут просто для того, чтобы увидеть крымский (ялтинский – прим. «НД») горно-лесной заповедник. И это очень ограниченное посещение, и это эксклюзивный турист. Если мы там сделаем национальный парк со всеми этими делами государственно-частного партнерства, мы потеряем и ту категорию людей, которая хочет увидеть заповедник, и сам заповедник. Когда мы говорим о перспективах развития, то должны понимать, что какой-то плюс может стать минусом. Важен баланс при подходе к таким законопроектам», – резюмировала Савченко.

В кулуарах туристического форума, на котором обсуждался этот вопрос, некоторые участники отметили, что Минтуризма неплохо было бы заняться благоустройством неохраняемых территорий, к примеру, в Восточном Крыму, а не пытаться в очередной раз отломить кусок от ООПТ. Напомним, что еще при Украине Ялтинский горно-лесной заповедник едва не исчез под фундаментами апартаментов. Элитная земля отчуждалась и раздавалась застройщикам. Только 30 мая 2017 года заповедник обрел конкретные границы. Однако до сих пор продолжаются тяжбы по «откусанным» территориям.

Кстати, на форуме вновь всплыла тема о создании горнолыжного курорта на Ай-Петри.

«Мы надеемся получить положительные заключения экспертизы по организации горнолыжного курорта на северных склонах Ай-Петри и Чатыр-Дага»,– сообщил глава крымского минтуризма, демонстративно пообещав представителю Чечни подробно изучить опыт республики по созданию подобного объекта.

В свое время реализация этого грандиозного плана застопорилась как раз из-за запрета любой хозяйственной деятельности в заповедниках. Сейчас крымские чиновники подумывают включить проекты в план первоочередных мероприятий реализации Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года в качестве «отдельного вида».

Отметим, что документ был принят российским правительством 20 сентября текущего года, а сам план должны разработать до конца года. По мнению вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, идею можно рассмотреть вновь.

Симферополь, Октябрь, Оксана Мурзина

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