Крымские врачи сделали ребенка инвалидом и не спешат выполнять решение суда

Крымская республиканская детская инфекционная клиническая больница обязана заплатить 3,3 миллиона рублей за то, что ее сотрудники сделали ребенка инвалидом. Соответствующее решение принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», история началась в 2015 году. Трехлетняя жительница Симферопольского района заболела – у девочки начался сильный кашель. Малышку госпитализировали в детскую инфекционную больницу Симферополя, но через несколько дней выписали, несмотря на то, что кашель усиливался. Сотрудники медучреждения заявили, что ребенка нужно лечить не в инфекционной больнице, а в пульмонологии.

В пульмонологическом отделении ребенок пролежал один день, но потом у него поднялась высокая температура, и его снова отправили в «инфекцию».

Еще через пять дней врачи заявили, что у девочки хорошие анализы и снова ее выписали, хотя кашель не проходил. В этот же день у малышки вновь поднялась высокая температура, участковый врач рекомендовал вернуться в инфекционное отделение. Родители так сделали, но там девочке назначили курс антибиотиков и лечение вне стационара.

Температура не падал, к кашлю добавился понос, родители вновь настояли на госпитализации, но ребенка, несмотря на сильный кашель, отправили в гастроэнтерологию. А так как мест не было, положили в процедурный кабинет, который даже не отапливался.

Пока врачи лечили энтерит, родители настаивали на проведении рентгена легких, который и подтвердил их опасения – пневмония. Девочку перевели в реанимацию, чтобы «подышала кислородом», но вскоре у ребенка начались судороги.

МРТ пришлось делать платно. Исследование показало, что у ребенка начался отек коры головного мозга. Но врачей это не впечатлило:

«Невролог сказала, что у нее закончилось рабочее время, поэтому лечить дочку будут только завтра», – цитирует «Комсомольская правда» мать девочки.

Родители умудрились добиться перевода малышки в детскую республиканскую больницу имени Титова: в медучреждение девочку доставили в этот же вечер, но уже в состоянии комы. Медикам удалось вытащить ребенка с того света: снять отек головного мозга и вылечить пневмонию. Как выяснилось, никакой кишечной инфекции, от которой девочку пытались лечить во время третей госпитализации в инфекционную больницу, не было.

По словам матери, девочку выписали в вегетативном состоянии, присвоив статус инвалида детства. Родителям пришлось учить ее всему заново. К 7 годам малышка научилась стоять с поддержкой, ходить на четвереньках, она частично понимает речь, берет предметы.

Каждый месяц девочка проходит платные курсы реабилитации в Севастопольском частном центре (каждый курс – 30 тысяч рублей).

Добиться признания вины врачей в инвалидизации ребенка в Крыму не удалось. Тогда родители обратились в судебные органы Санкт-Петербурга. Там обвинения родителей признали обоснованными и присудили выплатить компенсацию в размере 3,3 млн рублей за нанесенный моральный вред здоровью ребенка и ее матери.

«Руководство Республиканской детской инфекционной клинической больницы вместе с руководством министерства здравоохранения Крыма не исполняют судебное решение, – цитирует «Комсомольская правда» директора юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаила Белкина. – Мы подали новый иск в суд о возмещении процентов (более 100 тысяч рублей) за пользование денежными средствами лечебным учреждением и подали заявление в УФССП по республике о возбуждении уголовного дела против министра здравоохранения Крыма по статье 315 УК РФ – «Неисполнение решения суда».

В Минздраве РК утверждают, что администрация ГБУЗ РК «Республиканская детская инфекционная клиническая больница» пытается найти средства для выплаты компенсации, в самом медучреждении заявляют, что подали кассационную жалобу на решение суда.

Однако, по словам представителя пострадавших Михаила Белкина, ГБУЗ РК «РДИКБ» подавало уже две кассации, но обе суд отклонил.

Симферополь, Лиана Макоба

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