Украину обвинили в уничтожении Каркинитского залива.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», залив, омывающий полуостров с северо-запада, сливается с Джарлыгацким и Перекопским заливами, граничащими с Украиной. Перекрыв Северо-Крымский канал, Незалежная сбрасывает часть днепровской воды в этот сектор Черного моря, что, по мнению ученых, пагубно сказывается на Каркинитском заливе.

«Экологическая катастрофа происходит последние лет 30. За 23 года пребывания Крыма в составе Украины проводились незаконные сбросы с предприятий. Сейчас большая часть дна – это мертвая пустыня с различными видами загрязнений, в том числе радиоактивными, – заявил замдиректора Морского гидрофизического института РАН Антон Георга-Копулос, отметив что уничтожение залива продолжается. – Ведется постоянный сброс холодной пресной днепровской воды. Его осуществляет Украина. Холодная пресная вода, попадая в теплую морскую воду, оседает на дно определенным слоем, начинается «расслоение». Это рано ил поздно приведет к образованию слоя сероводорода на достаточно небольшой глубине. Это агрессивная любому живому среда. Залив может быть потерян для использования его в аквакультуре, так как все виды, живущие там, вынуждены будут мигрировать».

Георга-Копулос считает, что сброс днепровской воды нужно перевести в Азовское море, так как из-за недостатка ресурсов концентрация соли в нем начала критически повышаться.

Симферополь, Лиана Макоба

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