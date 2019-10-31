Крымчанам придется платить налог на жилье

Крымчанам придется платить налог на жилую недвижимость. Согласно решению Госсовета РК, начислять его начнут с 1 января 2020 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», расчет будет вестись, исходя из кадастровой стоимости жилья. Первые квитанции крымчане получат в 2021 году – тогда нужно будет оплатить 20% налога, в следующем году – 40%, потом – 60%. С 2024 года налог будет начисляться в полном объеме.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 31.10.19

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