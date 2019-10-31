В Севастополе обнаружились десятки тысяч метров бесхозных территорий

В Гагаринском районе Севастополя более 40 тысяч квадратных метров оказались бесхозными. Участки никто не обслуживает, мусор на них скапливается годами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проблема неухоженных территорий входит в тройку наиболее волнующих севастопольцев после здравоохранения и социального обеспечения.

И в том, что город зарастает мусором, не всегда виноваты управляющие компании – многие территории просто не значатся на балансе ни у одного из городских ведомств.

«С этой проблемой мы столкнулись весной текущего года, когда к нам обратились жильцы дома №5 по улице Кесаева, – рассказали общественной организации «Наш Севастополь». – Два года их переписки с муниципалитетом не принесли результатов – мусорные барханы росли как на дрожжах. Мы направили запрос в Департамент городского хозяйства и, не дожидаясь ответа, вместе с волонтерами и жителями вышли на субботник. А позже получили ответ – эта территория «в списках не значится», она ни за кем не закреплена и, соответственно, профильные службы ее «не видят» и не убирают.

Чуть позже выяснилось, что этот участок не одинок и таких «невидимок» в районе десятки. И мы стали составлять перечень территорий, которые не попали в поле зрения чиновников и, соответственно, профильных служб».

На сегодняшний день выявлено около двадцати таких «пятачков». Каждый – от 100 до нескольких тысяч квадратных метров.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 31.10.19

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