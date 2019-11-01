Бывшим крымчанам стало проще получить вид на жительство в России

Крымчане, депортированные с полуострова, и их прямые родственники будут получать вид на жительство в Российской Федерации по упрощенной схеме.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вступили в силу поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
«Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается:
- иностранному гражданину, родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР; <…>
- иностранному гражданину, признанному носителем русского языка <…>
- иностранному гражданину, который сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также родственнику по прямой нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного иностранного гражданина, представившим справку о реабилитации, выданную органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом…»
Для этих и ряда других категорий иностранных граждан вид на жительство становится бессрочным.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 01.11.19
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