Бывшим крымчанам стало проще получить вид на жительство в России

Крымчане, депортированные с полуострова, и их прямые родственники будут получать вид на жительство в Российской Федерации по упрощенной схеме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вступили в силу поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

«Без получения разрешения на временное проживание вид на жительство выдается:

иностранному гражданину, родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР; <…>

иностранному гражданину, признанному носителем русского языка <…>

иностранному гражданину, который сам либо родственник по прямой восходящей линии, усыновитель или супруг (супруга) которого был подвергнут незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также родственнику по прямой нисходящей линии, усыновленным детям или супругу (супруге) указанного иностранного гражданина, представившим справку о реабилитации, выданную органом внутренних дел, органом прокуратуры Российской Федерации или судом…»

Для этих и ряда других категорий иностранных граждан вид на жительство становится бессрочным.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.11.19

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