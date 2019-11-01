В Симферополе на несколько дней остался без отопления большой жилой массив

Часть Киевского района Симферополя осталась без отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в районе котельной, расположенной в Северном переулке.

«Котельная обслуживает достаточно большой жилой массив, от неё также отапливается ул. Шполянская, там порыв, «Крымтеплокоммунэнерго» его сейчас устраняет», – сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства мэрии Алексей Калистратов, пообещав, что теплоснабжение будет восстановлено к 4 ноября.

Отметим, что сегодня в Симферополе днем ожидается не выше плюс 6, ночью температура воздуха может понизиться до минус 4. К 4 ноября синоптики не прогнозируют потепление выше +14. Все эти дни будет ветрено.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 01.11.19

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