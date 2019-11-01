Украине отказали в отводе судьи на процессе о скифском золоте

Апелляционный суд Гааги отказал Украине в отводе судьи, рассматривающего дело о скифском золоте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», украинская сторона мотивировала отвод тем, что судья в свое время выступал адвокатом компании «Промнефтьстрой» в деле против ОАО НК «ЮКОС», утверждая, что он «фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу ''Промнефтьстроя». Кроме того, представители Украины заявили, что судья работал в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые сейчас представляют интересы крымских музеев. Все это, по их мнению, может свидетельствовать о предвзятости председательствующего судьи.

Апелляционный суд счел доводы истца ничтожными: «Основания, приводимые государством Украина, не свидетельствую о том, что судья имеет предвзятое отношение и что имеющиеся опасения объективно обоснованы. Сам факт, что советник выступал в качестве адвоката по делам ЮКОС примерно 9 или 10 лет назад, не является достаточным для удовлетворения просьбы об отзыве, – говорится в решении суда. – Таким образом, иск отклонен».

Напомним, вердикт о государственной принадлежности крымской коллекции скифского золота Апелляционный суд Амстердама должен был вынести еще в июле. Однако суд не смог определить, кому передать коллекцию, и принятие решения отложили на 6 – 9 месяцев, предоставив сторонами возможность до середины сентября выдвинуть дополнительные данные и аргументы.

В начале сентября крымчане передали в суд акты поступлений находок в музеи за все периоды, отчеты об археологических экспедициях первой половины ХХ века, когда раскопки велись особенно интенсивно, а также фотографии за последние 80 лет.

Доказательства были представлены по каждому из более чем 2 тысяч 100 экспонатов коллекции, вывезенной в Голландию.

Гаага, Игорь Юров

Гаага. Другие новости 01.11.19

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