Бывший депутат Госсовета Крыма, осужденный на 10 лет, вышел по УДО

Бывший депутат Госсовета Крыма Валерий Гриневич вышел на свободу. Решение об условно-досрочном освобождении принял Майкопский городской суд Республики Адыгея.

Как уже сообщал «Новый День», по данным следствия, с июля по октябрь 2015 года депутат получил от одного из жителей города Саки 35 тысяч долларов, за которые обещал решить вопрос о прекращении проверки, проводимой в отношении него правоохранительными органами. Гриневич был задержан сотрудниками управления ФСБ по Крыму с поличным в момент получения очередной части денег.

Кроме того, в январе 2016 года Следственный комитет по материалам прокуратуры Крыма возбудил уголовное дело по факту хищения участка площадью 1,2 га на берегу моря в селе Штормовое (Сакский район) и организации преступной группы.

В июле 2017 года Сакский районный суд приговорил Гриневича к 10 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, признав его виновным в мошенничестве, покушении на мошенничество и угрозе убийством. После приговора Гриневич подал апелляцию, и Верховный суд в октябре смягчил приговор, отправив бывшего депутата в колонию общего режима на девять лет и десять месяцев.

Подавая ходатайство об условно-досрочном освобождении, Гриневич заявил, что «осознал всю тяжесть совершенных преступлений, имеет поощрения, взысканий не имеет. Нарушений порядка отбывания наказания не допускает, характеризуется положительно». Представители колонии-поселения, в которой Гриневич отбывал наказание, сообщили, что вину в совершении преступлений он признает полностью, в содеянном раскаивается. Они подтвердили, что нарушений с его стороны не зафиксировано, «конфликтных ситуация среди осужденных не создавал».

«В настоящее время не трудоустроен, но прошел обучение по специальности «повар», – отмечается в решении суда.

Учитывая, что Гриневич отбыл уже половину срока (ему осталось «сидеть» 4 года 9 месяцев и 23 дня), суд ходатайство удовлетворил.

Симферополь, Лиана Макоба

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