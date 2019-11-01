Новый глава пообещал превратить Ялту в Сочи без олимпиады

Новым главой Ялты утвержден Иван Имгрунт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня конкурсная комиссия представила горсовету кандидатуры первого заместителя главы администрации Ялты Ивана Имгрунта и руководителя Форосского территориального органа администрации Василия Стецива.

За Имгрунта проголосовали все присутствовавшие на заседании депутаты.

На брифинге после заседания новоизбранный глава заявил: Ялте понадобится не менее 10 лет, чтобы догнать по уровню развития Сочи. «Но Сочи добился всего через подготовку к олимпиаде, а мы сделаем Ялту без олимпиады», – заверил Имгрунт.

Основными проблемами города он назвал инженерные сети, жилье и транспорт.

Ялта, Лиана Макоба

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