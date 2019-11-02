В Севастополе задержали журналистов, фотографировавших свалку возле храма

В Севастополе задержали журналистов, фотографировавших свалку на территории военной части.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел возле храма во имя святых преподобномучеников Александра Пересвета и Андрея Осляби, расположенного рядом с подразделением сил противовоздушной обороны.

«На территорию части мы не заходили. Стояли у храма, с которого прекрасно видна свалка. Но как только Надежда достала фотоаппарат, из храма выбежали два человек в рясах, под которыми был виден камуфляж. Они сказали, что фотографировать в этом месте запрещено, – цитирует «Новая газета» одного из задержанных. – Вызвали военное начальство. В итоге нас окружили восемь вооруженных человек. Говорят, что вынуждены нас задержать. Ждем приезда то ли полиции, то ли ФСБ».

Издание напоминает, что в Севастополе не существует официальной свалки, поэтому строительный мусор складируют, где попало. Например, задержанные журналисты заявили, что военное командование незаконно складирует строительный мусор на территории двенадцати воинских частей.

Официальных комментариев по подводу задержания журналистов пока не последовало.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 02.11.19

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