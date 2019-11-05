Аренда жилья в Крыму остается одной из самых дорогих в России

Симферополь и Севастополь вошли в десятку городов России с самой дорогой арендой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики портала недвижимости Domofond.ru изучили цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 тысяч рублей в месяц. Самым дорогим для арендаторов жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в среднем в 36 тысяч 436 рублей.

В первую десятку так же вошли Санкт-Петербург, Сочи, несколько подмосковных городов, Хабаровск.

Симферополь расположился на 7 месте – за «однушку» просят 20 тыс 770 руб в месяц. В Севастополе цена чуть ниже – 19 тыс 870 (9-е место).

Относительные низкие цены на аренду жилья отмечаются в Феодосии и Евпатории: 12 тыс – 12,5 тыс рублей за однокомнатную в месяц.

В Ялте за аналогичную квартиру попросят около 19 тысяч, в Керчи – почти 16 тысяч рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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