Чиновники Крыма рассылают тысячи писем в день, тратя на это бюджетные миллионы

В век СМС и электронной почты администрации крымских городов тратят все больше денег закупку бумаги, конвертов и почтовых марок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в прошлом году горадминистрация Симферополя закупила 2 тыс 200 почтовых конвертов и тысячи марок разной стоимости для них. Общая сумма, заплаченная монополисту подобных продаж – «Почте Крыма», – составила в 2018 году 440 тыс 539 руб.

В 2019 году потребности в конвертах многократно выросли – их понадобилось более 56 тысяч. То есть можно предположить, что каждый рабочий день из администрации кому-то отправляют более 2 тыс писем. Неизвестно, сколько чиновников заняты только наклейкой марок и заклейкой конвертов. Стоимость закупки составила 2 млн 229 тыс руб.

За комментарием «Новый День» обратился к чиновнику горадминистрации, который на сайте госзакупок указан как ответственное за покупку конвертов и марок должностное лицо. Георгий Сухацкий (заведующий сектором по обеспечению закупок управления учёта, отчётности и материального обеспечения аппарата

администрации города) сурово ответил, что «существует общепринятый порядок рассмотрения обращений граждан и организаций». На возражение о том, что вопросы прессы не относятся к обращениям граждан, господин Сухацкий сурово повторил: «Я сказал: обращения граждан и организаций – пишите!»

Похожая ситуация и в Алуште. Там администрация города стала работать вдвое активнее, чем в прошлом году – по крайней мере, судя по объему бумаг.

Деятельность городской администрации в 2018 году сопровождалась закупками офисной бумаги на сумму более 283 тысяч рублей, причем бумагу в течение года покупали дважды. В данный момент объявлено о закупке четвертой в нынешнем году партии бумаги. Общая ее цена в этом году может составить 528 тыс рублей.

То же самое и с почтовыми марками. В прошлом году горадминистрация потратила на них 383 тысячи рублей с лишним, в этом – уже более 679 тысяч рублей.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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