Где больница? Жители Алупки напомнили главе Крыма о невыполненных обещаниях

В Алупке так и не дождались начала строительства модульной больницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался год назад на выездном заседании Совмина Крыма, и тогда глава РК Сергей Аксенов пообещал, что вопрос будет решен. Поднималась тогда и проблема реконструкции старых каменных зданий, в которых находятся скорая помощь и детское отделение.

Напомним, раньше в Алупке на базе единственной на весь город поликлиники работал стационар, но в рамках оптимизации здравоохранения его закрыли, а географию обслуживаемых поликлиникой территорий расширили. Сегодня учреждение отвечает за жителей западной части Большой Ялты – от Стройгородка в Гаспре до Фороса (расстояние между этими поселками составляет около 50 км).

Осенью 2017 года состояние дел в Алупке инспектировал тогдашний министр здравоохранения Крыма Александр Голенко. Выяснилось, что реальная картина существенно отличается от того, что говорят его подчиненные.

«Например, в ответе ведомства местным жителям, сказано, что кабинет приёма анализов оборудован холлом с кондиционером и сидячими местами, что делает комфортным пребывание в очереди. На самом же деле, там уже много лет стоит полуразваленная лавочка на улице под дверью кабинета, где в любую погоду и время года пациенты ожидают своей очереди, – писал по итогам визита портал «Алупка онлайн». – Министр согласился, что ситуацию необходимо исправлять. Позже он доложил о происходящем главе Крыма Сергею Аксёнову и пообещал решить некоторые из существующих в Алупке проблем, уже в ближайшее время».

Но через несколько дне Голенко заявил: «Создавать в Алупке полноценное отделение, как это было раньше, и как требуют некоторые местные жители, нецелесообразно и невозможно».

Тем не менее, осенью 20128 года Аксенов все же пообещал Алупке модульную больницу.

Прошел год, но дело пока не сдвинулось.

«Как нас заверяют в Ялте, все необходимые документы готовы – только нужны средства», – обратились жители Алупки к главе Крыма на его странице в Facebook. Ответа пока не последовало.

Алупка, Лиана Макоба

Алупка. Другие новости 05.11.19

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