В Крыму украли деньги, выделенные на ремонт памятников участникам Великой Отечественной войны

В Крыму осудили бывшего директора ООО «Бизнес-групп»: суд признал его виновным в хищении более 400 тыс рублей, выделенных на ремонт памятников воинам Великой Отечественной войны.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, средства были выделены еще в 2015 году. Подрядчик должен был привести в порядок памятники, признанные объектами культурного наследия, в двух населенных пунктах Кировского района.

Но работы выполнены не были. Тем не менее, деньги были выплачены, так как исполнитель предъявил документы, подтверждающие исполнение контракта.

Суд признал директора ООО «Бизнес-групп» виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 159 (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере), части 4 статьи 327 (подделка документов, совершенная с целью облегчить совершение преступления) УК РФ.

И назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Кроме того, осужденный должен будет возместить ущерб, нанесенный муниципальным образованиям.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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