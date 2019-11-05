Украину внесли в пятёрку смертельно опасных для журналистов стран

Работа на территории Украины несёт смертельную опасность для сотрудников СМИ наряду с пребыванием в Сомали и Палестине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится на сайте Международной федерации журналистов.

Доклад опубликован в рамках инициированной Федерацией всемирной кампании «Конец безнаказанности за преступления против журналистов».

Цель кампании – привлечь внимание международных организаций и мировых лидеров к физической безопасности сотрудников СМИ во всех странах.

Сообщается, что наиболее тяжёлое положение с безопасностью журналистов сложилось в Сомали, Палестине, Перу, Филиппинах и на Украине. При этом самым опасным местом для СМИ в «Незалежной» является город Киев.

Международная федерация ещё раз потребовала от украинской власти ускорить расследование резонансных убийств журналистов и обеспечить безусловную физическую безопасность работников СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.19

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