Вадим Самойлов спел в Донбассе для бойцов батальона «Спарта»

Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в столицу Донецкой народной республики и выступил перед бойцами батальона «Спарта», который до своей гибели возглавлял легендарный командир «Моторола» (Арсений Павлов).

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает интернет-проект WarGonzo.

Самойлов исполнил песни «Агаты Кристи» в Донецком аэропорту, который в 2015 году подразделения ДНР в тяжёлых боях отбили у украинских карателей. В освобождении аэропорта участвовал и батальон Моторолы «Спарта».

Самойлов поёт для «Спарты»

Видео: YouTube-канал WarGonzo

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 05.11.19

Бывший украинский министр, не признавший референдум, назначен главой Госкомнаца Крыма. / Нафтогаз оценил все нанесённые Москвой обиды в $22 миллиарда. / Зеленский может не дождаться встречи «нормандской четвёрки» в 2019 году. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»