Вадим Самойлов спел в Донбассе для бойцов батальона «Спарта»

Один из основателей рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приехал в столицу Донецкой народной республики и выступил перед бойцами батальона «Спарта», который до своей гибели возглавлял легендарный командир «Моторола» (Арсений Павлов).
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает интернет-проект WarGonzo.
Самойлов исполнил песни «Агаты Кристи» в Донецком аэропорту, который в 2015 году подразделения ДНР в тяжёлых боях отбили у украинских карателей. В освобождении аэропорта участвовал и батальон Моторолы «Спарта».
Самойлов поёт для «Спарты»
Видео: YouTube-канал WarGonzo
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Симферополь. Другие новости 05.11.19
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