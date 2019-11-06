В Крым вернулось лето: в течение ближайшей недели на полуострове будет тепло и местами даже жарко.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», днем воздух будет прогреваться до +24. Ночью в отдельных районах – не ниже +16. Осадков не ожидается. Правда, температура морской воды к купаниям не располагает: самое теплое море отмечается в районе Алушты – +17. Вдоль остального побережья – +14 – +16. В Азовском море – +13, в Керченском районе – +12.

Отметим, что в предгорных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность: при жаркой и сухой погоде там довольно ветрено – до 15 метров в секунду.

Согласно предварительным прогнозам, такая погода продержится в Крыму ровно неделю: к четвергу, 14 ноября, ожидается похолодание до +14 градусов, пойдут дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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