В Ялте задержали адвоката, обещавшего оказать влияние на суд

В Ялте задержали адвоката, потребовавшего у подследственного 20 тысяч долларов за влияние на суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в СК РФ, в одном из кафе Ялты адвокат встретился с представителем подследственного и сообщил, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда. Адвокат обещал, что после его вмешательства клиенту назначат наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой тот обвиняется. И потребовал 20 тысяч долларов США – для вознаграждения сотрудникам ялтинского УМВД и городского суда, которые примут участие в схеме.

«Таким образом, адвокат с целью хищения денежных средств ввел представителя обвиняемого в заблуждение, поскольку не имел ни возможностей, ни полномочий повлиять на ход расследования уголовного дела и на приговор, – заявили в СК РФ. – Спустя несколько дней адвокат получил от представителя обвиняемого часть оговоренной суммы в размере 12,5 тысяч долларов США».

Адвоката задержали бойцы спецподразделения УФСБ России по РК и Севастополю. Ему инкриминируют покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«Учитывая, что задержанный, в соответствии со статьей 447 Уголовного кодекса Российской Федерации, относится к перечню лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства, уголовное дело в отношении него возбуждалось лично исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю», – сообщили в ведомстве.

В ближайшее время адвокату будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 06.11.19

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