Российскую саксофонистку не хотят пускать в Японию из-за места рождения

Российскую саксофонистку Веронику Кожухарову не хотят пускать в Японию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», артистка родилась в Крыму в 1981 году, то есть еще во времена СССР, в 2014 году получила российский паспорт и многие годы живет в Москве. 15 ноября у нее начинаются гастроли в Японии, но посольство этой страны в России отказывается давать ей визу и требует, чтобы она получила разрешение на въезд, как гражданка Украины, в Киеве.

Проблему пытаются разрешить с участием российского МИДа.

5 сентября президент России Владимир Путин назвал странным отказ Японии от выдачи виз крымчанам и отметил, что Россия, исходя из гуманитарных соображений, пошла навстречу просьбам бывших жителей южной части Курил о посещении этих территорий, напоминают «Известия». По его словам, это решение имеет и политическую составляющую, так как на эти острова японское государство отказывается оформлять визы своим гражданам.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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