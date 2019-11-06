Один танк в десять лет: Зеленский шокирован развалом в Укроборонпроме

Масштабный кризис в украинском военно-промышленном комплексе получил очередное подтверждение в ходе визита президента «Незалежной» Владимира Зеленского на обороннные предприятия Харькова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», президент Украины был шокирован, посетив танковый завод имени Малышева.

«Сейчас мы были на легендарном заводе Малышева, увидели, что там происходит. Вы знаете, во-первых, я в шоке от того, что касается статистики...

Нам сказал директор завода, с 2009 года всего один танк построили мы с вами. Один танк для ВСУ (вооружённые силы Украины). А статистика такова, что с советских времен строили 900 танков в год. Что происходит с нашими предприятиями?!», – задался риторическим вопросом Зеленский.

Кроме прочего, президента возмутило «скотское положение» рабочих оборонных предприятий Харькова.

«Мне сказали, что зимой люди работали в помещении, где была температура ноль градусов...

Я извиняюсь, что перейду на такой язык, но мы как к скоту к людям относимся, а потом хотим, чтобы они уважали власть, чтобы они уважали Украину, чтобы они никуда не уезжали и чтобы у нас работали предприятия», – горестно констатировал украинский президент.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.11.19

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