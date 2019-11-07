Киев возжелал ужесточить резолюцию ООН по Крыму

Украина намерена представить на голосование Генеральной ассамблеи ООН новую редакцию проекта резолюции по Крыму.

В обновлённый текст под названием «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей» предполагается внести положения, которые призовут Россию освободить полуостров и вывести все вооружения.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок, анонсируя свежую резолюцию в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Егор Божок проинформировал делегатов о намерении украинской стороны внести на рассмотрение ГА ООН обновленный проект резолюции «Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей», призвав его поддержать», – приводит ТАСС сообщение МИД Украины.

Напомним, прежняя резолюция по Крыму была принята ГА ООН в декабре 2018 года и содержала осуждение Москвы за «милитаризацию полуострова», «нарушение прав человека» и незаконное распространение своей юрисдикции на «оккупированную территорию».

За неё тогда проголосовали 66 стран, 19 – против, 72 – воздержались.

Цель принятия резолюции в новой редакции, по мнению украинских авторов, – «заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 06.11.19

Киев создал спецкомиссию по ускоренной украинизации населения. / В Крыму «назначили» следующих на вылет из правительства. / Во Львовской области потребовали стереть изображение «русских пропагандистских Смешариков» в детском саду. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»