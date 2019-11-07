В Крыму пришлось закрыть пункт пропуска на границе с Украиной

Пункт пропуска «Армянск» на границе с Украиной временно закрыт. Об этом сообщило Пограничное управление ФСБ России по РК. Причина закрытия не зависит от российской стороны, сообщили в ведомстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Украина затеяла реконструкцию пункта пропуска «Каланчак». 15 ноября объект планирует проинспектировать президент Незалежной Владимир Зеленский. До сих пор работы велись в вяло текущем режиме, но после объявления о намерениях главы государства подрядчики резко активизировались.

«В 9:20 7 ноября 2019 года украинский контрольный пункт въезда-выезда «Каланчак», расположенный напротив многостороннего автомобильного пункта пропуска «Армянск», в одностороннем порядке прекратил пропуск лиц через государственную границу. По независящим от Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым причинам пропуск лиц и транспортных средств через Государственную границу Российской Федерации через МАПП «Армянск» не осуществляется», – сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

За прошедшие сутки государственную границу в пункте пропуска «Армянск» пересекли около 2,4 тысяч граждан. Сейчас потоки перенаправляются в пункты пропуска «Перекоп» и «Джанкой».

Армянск, Лиана Макоба

Армянск. Другие новости 07.11.19

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