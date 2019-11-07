Украинский резидент Сomedy Сlub заявил о «толпах фашистских гадов» в Киеве

Город-герой Киев в последние пять лет оказался окупирован толпами бесчинствующих фашистов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на своей странице в Инстаграм написал украинский комик и шоумен Андрей Молочный, известный российским телезрителям участием в передачах Сomedy Сlub в составе «Дуэта имени Чехова».

Молочный поздравил подписчиков с Днём освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков, обвинил киевский режим в разжигании гражданской войны в Донбассе и выразил надежду, что украинская столица вновь будет освобождена от «нелюдей» и «нечисти», как 76 лет назад.

«Здравствуйте соотечественники! 6 ноября 1943 года, войска 1-го Украинского фронта (генерал армии Н.Ф. Ватутин) в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов столицу Украины г. Киев.

Почему для меня это событие стало важным, приобрело очень ценное значение?

Ведь ещё пять лет назад, я не писал об этом, не выкладывал такие посты. Ведь ещё пять лет назад я даже и подумать не мог, что по Киеву толпами будут ходить фашисты. Я даже представить себе не мог, что будут оскверняться памятники героям Великой Отечественной Войны. Что будут сносить памятники Жукову и Ватутину. Что на День Победы 9-го мая молодежь будет оскорблять ветеранов, а сотрудники полиции не только не будут пресекать такие действия, а сами будут способствовать этому, заставлять ветеранов и даже детей снимать пилотки с красными звёздами.

Что будет война, и будут гибнуть много людей, наших людей! Старики, женщины и дети, наши дети!

Я много чего не мог себе представить, и даже сейчас перечитывая написанное я не могу поверить, что это происходит в действительности, мне кажется, что это кошмарный сон, затянувшийся на долгие годы... Это не сон. Это боль, это рваная рана на сердце.

Но есть надежда, есть надежда, что как и семьдесят шесть лет назад Киев будет очищен от фашисткой нечисти, от нелюдей, которые хотят, чтобы мы предали память наших великих предков, предали Родину, предали себя и предали своих детей.

Ничего у вас гады не получится. Теперь за эту память я зубами держаться буду. Буду держаться по многим причинам, и ещё потому, что в составе 1-го Украинского фронта, под командованием Николая Фёдоровича Ватутина и Георгия Константиновича Жукова, прошёл всю войну и погиб в апреле сорок пятого года мой прадед Пётр Андреевич Молочный.

И это моя ценность. Буду помнить и чтить я, значит будут помнить и чтить мои дети, а значит великий подвиг и победа нашего народа, наших предков – бессмертны. С праздником! Ура!», – написал Андрей Молочный.

Фото пользователя Инстаграм Андрея Молочного

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