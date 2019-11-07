Украина повально ностальгирует по СССР – киевский режим в опасности

Ностальгией по СССР в разной мере охвачены все жители Украины, а почти половина граждан остаётся устойчиво пророссийской.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила украинский социолог, руководитель исследовательских программ «Центра устойчивого мира и демократического развития в Украине» Оксана Лемишка.

По её словам, «пророссийская половина» украинцев полностью идентифицирует и связывает себя со своей родиной Украиной, однако, несмотря ни на какую антироссийскую пропаганду, стремится ко всемерному сотрудничеству и восстановлению связей с Российской Федерацией.

«По Советскому Союзу в Украине ностальгируют все. Чуть меньше от Запада, и если мы начинаем двигаться на Восток к неподконтрольным территориям (ДНР и ЛНР), то такая ностальгия растет», – поделилась данными эксперт.

«Пророссийская ориентация (украинцев) включает в себя геополитический фактор и культурно-социальные связи, то есть эти люди считают, что они близки с русскими. И мы видим, что такая пророссийская группа в Украине есть. Она на самом деле была всегда. Она довольно большая, на Востоке Украины она достигает большей численности, и, по нашим данным, это где-то 4,5 – 5 по индексу из 10.

Эта пророссийская группа, это те люди, которые полностью идентифицируют себя как украинцы, они хотят оставаться в Украине, поддерживают демократические процессы, реформы, но они также видят смысл в экономико-политическом сотрудничестве с Россией. То есть это такие пророссийские граждане, которые были в Украине и до революции, и после», – приводит слова социолога «ПолитНавигатор».

При этом Оксана Лемишка подчеркнула, что, при всей своей огромной численности, пророссийская группа населения подвергается постоянным преследованиям в сегодняшней Украине.

Маргинализация такого количества людей не может продолжаться бесконечно долго и приведёт, рано или поздно, к их консолидации и оформлению в грозную и «деструктивную» для киевского режима политическую силу.

«Единственное, что мы сейчас видим, что у них сильно упала политическая безопасность. Они боятся говорить о своих взглядах вслух. И это проблема, потому что мы имеем отстраненную группу украинцев, которые все больше исключаются из социально-политических процессов, они не чувствуют себя частью общества, потому что им страшно говорить о чем-то...

Всегда, когда есть группа, которая маргинализируется, если она еще и большая, то выход этому будет рано или поздно.

Прогнозы делать сложно, но мы уже сейчас видим по нашим данным, что группа, которая имеет низкую политическую безопасность, те, которые боятся говорить вслух, они меньше участвуют в общественной жизни, меньше работают в общинах, меньше открыты к диалогу с другими.

То есть, это абсолютно пассивная часть общества, и есть большой шанс, что они могут уйти в регресс и стать деконструктивными, если будет, например, какая-то политическая сила, которая будет готова их объединить», – предупреждает Лемишка.

Симферополь, Валентин Карамазов

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