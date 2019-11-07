Пещеру «Таврида» откроют для посещения в начале нового туристического сезона в 2020 году.

Как уже сообщал «Новый День», в июле прошлого года при обследовании территории, по которой собирались проложить трассу «Таврида», в районе поселка Зуя Белогорского района Крыма обнаружили пещеру. Она оказалась самой большой в предгорном Крыму. В пещеры находились следы доисторических животных. При спуске в пещеру и дальнейшем обследовании был случайно обнаружен новый зал с останками животных.

Позже пещерой заинтересовались ученые минералоги и микробиологи Уральского отделения РАН: на стенах обнаружены микроорганизмы (предполагается, что им не менее 5 млн лет), изучаются так же минералы и состав воздуха в пещере. К началу нового сезона предполагается открыть первую часть будущего научно-образовательного и рекреационного комплекса пещеры.

«Мы установим там 20 фигур животных в натуральную величину, которые много лет назад обитали здесь и были найдены при обследовании пещеры, – цитирует Туристический портал РК спелеолога Геннадия Самохина. – Также будут реконструированы и воспроизведены звуки, которые могли издавать эти животные – рычание хищников и мяуканье саблезубых кошек».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.11.19

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