В Крыму запретили менять сельхозугодий на земли под жилую застройку

В Крыму запретили менять статус земельных участков с сельхозугодий на виды, предусматривающие жилую застройку.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомрегистре РК, ведомство приостанавливает внесение в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) сведений об изменении видов разрешенного использования подобных участков.

Кроме того, министерству строительства и архитектуры РК совместно с министерством сельского хозяйства РК поручено провести анализ правил землепользования и застройки муниципальных образований на полуострове.

«Проверить необходимо распространение действий градостроительных регламентов на сельскохозяйственные угодья в составе земель сельскохозяйственного использования», – уточнили в Госкомрегистре.

Запрет на изменение статуса сельхозугодий начал действовать с 5 ноября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 08.11.19

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