Привет от Овсянникова? В Севастополе простаивают машины «скорой помощи»

В Севастополе простаивают 90 новых автомобилей «скорой помощи»: машины полностью готовы к работе, но чиновники никак не могут оформить необходимые документы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопрос обсуждался на заседании городского правительства.

Директор департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергей Шеховцев сообщил, что автомобили купило министерство промышленности и торговли РФ, техника уже находится на территории города, но сотрудники Минпромторга до сих пор не подписали документы для передачи карет скорой помощи Севастополю.

При этом чиновник даже не в курсе, кто именно курирует этот процесс в министерстве.

Напомним,

24 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации. В числе прочего в обязанности замминистра входит и работа с регионами.

Севастополь, Анна Карпенко

Севастополь. Другие новости 08.11.19

В Крыму запретили менять сельхозугодий на земли под жилую застройку. / Германии не удалось принять закон, защищающий «Северный поток-2». / Росстат назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»