В Алупке больше недели не обращают внимания на коммунальную аварию

В Алупке коммунальщики больше недели не обращают внимания на аварию: вода течет по дороге и заливает окрестные дома.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по видео, опубликованном в соцсетях, фонтан из-под земли забил на перекрестке Севастопольского шоссе и улицы Братьев Говыриных.
Вода потоком стекает вниз по улице.
«Заливает подвалы и жилые помещения. Просочившись сквозь землю, подмывает дома. Вода течёт с 31 октября», – рассказывают горожане.
Алупка, Лиана Макоба
Алупка. Другие новости 08.11.19
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