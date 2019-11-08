В Алупке больше недели не обращают внимания на коммунальную аварию

В Алупке коммунальщики больше недели не обращают внимания на аварию: вода течет по дороге и заливает окрестные дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по видео, опубликованном в соцсетях, фонтан из-под земли забил на перекрестке Севастопольского шоссе и улицы Братьев Говыриных.

Вода потоком стекает вниз по улице.

«Заливает подвалы и жилые помещения. Просочившись сквозь землю, подмывает дома. Вода течёт с 31 октября», – рассказывают горожане.

Алупка, Лиана Макоба

Алупка. Другие новости 08.11.19

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