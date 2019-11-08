 Неумолимая статистика: миллионы туристов, посетивших Крым, похоже, питались воздухом

Жизнь в Крыму дешевеет, жилье дорожает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Крымстат опубликовал данные, по которым можно судить о положении дел в реальной экономике Крыма. Подведены итоги девяти месяцев текущего года.

В связи с сокращением по Крыму уволено более 800 работников, но на новые рабочие места за то же время принято 2,5 тыс человек.

По сравнению с прошлым годом объем производства в целом вырос, но не во всех отраслях – упала добыча полезных ископаемых и показатели обрабатывающих производств, например. При этом доля прибыльных предприятий составляет 64%, остальные – более трети – отчитываются об убытках.

Объем работ в строительстве показывает стабильный рост. Стоимость 1 кв м общей площади по категории «Все типы квартир» на первичном рынке жилья подросла на тысячу и составляет теперь 63,5 тыс, рублей. Квартиру на вторичном рынке можно купить

из расчета 60,9 тыс руб за 1 кв м – здесь цена выросла еще больше (с 58,4 тыс).

Интересно посмотреть на оборот розничной торговли, тем более, что глава Крыма уверяет, что число отдыхающих в этом году выросло на 11%. Выручка торговли за период январь-сентябрь подросла только на 4%, а в сентябре резко упала в сравнении с августом (87,4%).

Глядя на эти показатели, можно предположить: миллионы туристов или не ели, или приехали со своими продуктами. Или их количество сильно преувеличено.

Крымстат сообщает: тарифы на услуги ЖКХ с начала года выросли на 4,5%. При этом, как и обещала крымская власть, отопление в сентябре подешевело – на 13%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для крымчан с начала года снизилась с 15 тыс 334 руб до 15 тыс 189 руб.

Забастовок не было, констатирует статистика.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 08.11.19

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