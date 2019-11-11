В Крыму смогут увидеть редкое астрономическое явление

Сегодня в России смогут увидеть редкое астрономическое явление – проход Меркурия по диску Солнца. Наилучшие условия для наблюдения будут в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», астрономический транзит Меркурия происходит, когда первая от Солнца планета оказывается точно между Солнцем и Землей. В первый раз это «путешествие» зафиксировал французский католический священник, философ, математик, астроном и исследователь древних текстов Пьер Гассенди в ноябре 1631 года.

В предыдущий раз Меркурий прошествовал мимо светила в мае 2016 года, а в следующий раз это событие прогнозируется только в 2032 году.

Сегодня «небесное шоу» займет около 6 часов – примерно с 15:30 до 21:00 по московскому времени. В Крыму оно начнется на высоте около 15 градусов над горизонтом и будет наблюдаться в течение полутора часов. То есть наблюдать можно будет за начальной фазой явления, пока солнце не скроется за горизонтом.

По словам специалистов, за транзитом Меркурия лучше наблюдать с помощью специальной техники – невооруженным взглядом разглядеть его вряд ли удастся.

Симферополь, Лиана Макоба

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