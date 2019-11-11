В Крыму установлен абсолютный температурный рекорд

В Крыму установлен температурный рекорд: 10 ноября температура воздуха в Симферополе достигла +27,1 градусов. Это самый высокий показатель для данного дня за всю историю наблюдений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», предыдущий рекорд был установлен в 2010 году: тогда воздух 10 ноября прогрелся до +24,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, на текущей неделе на полуострове сохранится теплая и сухая погода: днем – до +24, ночью – до+13. При этом среднесуточные температуры на 8 – 10 градусов превышают средние многолетние значения.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.11.19

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