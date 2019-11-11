В Крыму разбился парапланерист

В Крыму упал парапланерист,

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Крыма, 35-летний житель Алушты летал на горе Клементьева. Мужчина не справился с управлением, упал вместе с парапланом, получил тяжелые травмы, но остался жив.

Как выяснилось, он серьезно повредил шею. Спасатели надели на него шейный корсет и доставили к машине скорой помощи.

Парапланериста госпитализировали в Феодосийскую больницу №1.

Отметим, в течение 2019 года это уже четвертое происшествие с парапланерами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.11.19

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