Украина требует у России не только Крым, но и деньги

Вице-премьер Украины по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам чиновника, чтобы закончить эжту войну Россия должна не только вернуть Украине Крым и другие территории, но и компенсацию «за агрессию».

Вице-премьер отметил, что выступает за нормализацию отношений с Россией, но не по принципу «взяли и забыли». «Конец войны – это деньги, заплаченные за агрессию, и возврат Крыма, сколько бы времени на это не ушло», – цитирует Кулебу РБК.

По его словам, Крым «зашел в балтийскую модель» по примеру вхождения Литвы, Латвии и Эстонии в СССР. Этот процесс не был признан на Западе, но западные страны продолжали сотрудничество с Россией, отметил он и добавил, что Украина продолжит «воевать» за полуостров, в первую очередь «политико-экономическим путем».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 12.11.19

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