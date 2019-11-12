Россия и Украина планируют подписать протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море

Украина и Россия планируют подписать протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее подобные документы подписывались поочередно на территории каждой из сторон. На этот раз соглашение планируется подписать дистанционно – по дипломатическим каналам.

Заседание двусторонней комиссии по вопросам рыболовства назначено на 13 ноября.

Сегодня промышленным ловом рыбы в Азовском море занимается около 90 предприятий с число работающих почти 4 тысячи человек. Если Украина откажется подписывать соглашение, все они останутся без средств к существованию, так как их промысел окажется вне закона.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины сообщило, что протокол о распределении квот на 2020 год планируется подписать.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 12.11.19

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