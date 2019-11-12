Под Симферополем разрастается лесной пожар

В Симферопольском районе Крыма разрастается лесной пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в МЧС Крыма, сообщение о возгорании лесной подстилки в районе села Доброе поступило сегодня около часу ночи.

Первоначально площадь пожара составляла около 3 гектаров, но к 11 часам огонь охватил уже 12 га леса.

В тушении пожара задействовано 38 человек и 10 единиц техники, но справится с огнем пока не могут.

Напомним, в Крыму стоит жаркая и сухая погода.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.19

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