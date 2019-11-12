В Крыму погибшего двухлетнего ребенка бросили на дороге

Пьяная крымчанка бросила погибшую двухлетнюю дочь на дороге.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СКРФ по РК и Севастополю, вчера, 11 ноября, житель села Ястребцы (Джанкойский район) изрядно выпил вместе приятелем и их общей знакомой. После чего компания решила съездить на ближайшее поле за картошкой.

Отправились на автомобиле «ВАЗ-21063». Женщина с двухлетней девочкой на руках расположилась рядом с водителем, ремнем безопасности не пристегнулась.

«Двигаясь по грунтовой дороге Яркое – Ястребцы со стороны села Крымка, водитель превысил допустимую скорость и автомобиль перевернулся в кювет, в результате чего ребенок вылетел из машины, получив смертельные травмы. После чего все взрослые скрылись, оставив погибшую девочку на месте происшествия», – рассказали в ведомстве.

Водителя быстро нашли и задержали. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено в состоянии алкогольного опьянения, сопряженное с оставлением места происшествия (п. «а» «б» ч.4 ст. 264 УК РФ).

Мать погибшей девочки самостоятельно добралась до ближайшего населенного пункта, где ее заметили прохожие и вызвали «скорую помощь». Медики диагностировали у нее тяжелые травмы головы и алкогольное опьянение.

О судьбе третьего участника прогулки не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

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