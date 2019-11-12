В Крым приехала крупная делегация иностранных журналистов

В Крым прибыла крупная делегация иностранных журналистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 20 представителей СМИ из Великобритании, Италии, Сербии, Словакии, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, ЮАР, Конго, Кении и других стран Азии и Африки в течение нескольких дней побывают в различных регионах полуострова, пообщаются с населением и руководством республики, познакомятся с главными достопримечательностями.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 12.11.19

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