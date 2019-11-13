Киев выставил Назарбаева «неконкретным» человеком

Украина поспешила свалить на экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева провал инициативы по встрече тает-а-тет президентов Зеленского и Путина.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о том, что предложение о встрече между президентами Украины и России исходило не от Зеленского, а от Назарбаева и при этом было сформулировано якобы между делом и неконкретно, заявил министр иностранных дел «Незалежной» Вадим Пристайко.

«Я был на встрече с Нурсултаном Назарбаевым, когда это обсуждалось, мы встречались в Японии. Действительно, Назарбаев предложил стать посредником для такой встречи, но это, скорее, было обсуждение, что «я могу помочь встретиться», «как вы к этому относитесь?», – заявил Пристайко.

Между тем, как всё происходило на самом деле, вряд ли прояснится, так как бывший лидер Казахстана в этой ситуации вряд ли станет «размениваться на мелочи» и опровергать слова Пристайко.

Напомним, ранее Нурсултан Назарбаев заявил, что готов выступить посредником для организации встречи президентов Украины и РФ и уже заручился согласием Владимира Зеленского.

Однако Кремль, устами пресс-секретаря президента России, поблагодарил Назарбаева, но ответил сдержанным отказом, заявив, что для такой встречи, чтобы она закончилась результативно, необходима определённая предварительная подготовка, прежде всего, с украинской стороны.

В Киеве сначала подтвердили, что Зеленский выражал согласие встретиться с Путиным, однако позже поспешили придать всей истории несерьёзный характер и, что называется, «перевели стрелки» на экс-лидера Казахстана.

Симферополь, Валентин Карамазов

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