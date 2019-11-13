Москва проверяет заявку Крыма на модернизацию энергосистемы – не слишком ли много хотят

Крым оценил затраты на развитие энергосистемы в 29 млрд руб. Ранее правительство РФ поручило Минэнерго оценить размер инвестиций, необходимых для приведения сетевого комплекса Крыма к среднероссийскому уровню. Прежде всего, речь идет о развитии распределительных сетей низкого напряжения, питающих конечных потребителей от магистральных линий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на реконструкцию изношенных сетей РК в течение ближайших пяти лет запросила у федерации 19 млрд, Севастополь – 10 млрд.

Сейчас соотношение необходимых работ и запрошенных сумм анализируют в Минэнерго, проверяя не завышены ли предполагаемые затраты. Резолюция экспертов будет направлена в правительство РФ до конца текущего месяца.

Существующая федеральная целевая программа по развитию Крыма до 2022 года предполагает в основном реконструкцию магистральных сетей, на которые предполагалось потратить 8 млрд руб, напоминает РБК. Недавно Минэнерго запросило из бюджета дополнительные 13 млрд руб. – в первую очередь на строительство второй транзитной линии 110 кВ, которая соединяет города Южного берега Крыма. Теперь из федерального бюджета могут выделить деньги и на строительство сетей низкого напряжения, если правительство одобрит заявку крымских властей. По данным РИА «Новости», ранее на реконструкцию электросетей полуострова предполагалось выделить 21 млрд рублей.

Напомним, износ сетей на полуострове превышает 60%. Наиболее проблемная ситуация отмечается в Черноморском районе и на Южном берегу Крыма.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 13.11.19

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