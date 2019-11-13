В Крыму определили сумму прожиточного минимума на конец 2019 года

В Крыму определили сумму прожиточного минимума по итогам III квартала 2019 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно распоряжению Совета министров РК, показатель в расчете на душу населения устанавливается в размере 10 тысяч 509 рублей. Это ниже, чем в предыдущем квартале: тогда прожиточный минимум составлял в среднем 10 тысяч 748 рублей в месяц.

По основным социально-демографическим группам для прожиточный минимум устанавливается в размере 11 тыс 243 рублей для трудоспособного населения, 8 тыс 615 рублей для пенсионеров и 11 тыс 58 рублей для детей. Напомним, прожиточный минимум, пересчитываемый ежеквартально, отражает состояние цен на жизненно необходимые продукты питания и потребительские товары, а также обязательные услуги. На питание уходит около 50% доходов крымчан, еще четверть – на оплату услуг.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.11.19

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