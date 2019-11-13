Верховной раде Украины подложили мертвую свинью

К Верховной раде Украины принесли мертвую свинью. Хрюшка, уложенная в гроб в окружении траурных венков, демонстрирует депутатам, что будет с животноводством, если в стране разрешат продажу земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Раде в первом чтении обсуждают законопроект, отменяющий с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о продаже земли иностранцам вынесут на всеукраинский референдум – до положительного решения на референдуме продажа и покупка земли иностранцам будет запрещена.

Однако оппозиция принять закон отказывается, да и в самой многочисленной депутатской фракции, сформированной партией «Слуга народа», единства по этому вопросу нет.

В частности, продажу земли отказался поддерживать «Голос», в результате «Слуги народа» столкнулись с перспективой провала голосования, так как несколько десятков депутатов из фракции президента голосовать за землю тоже не хотят.

Между тем, у Рады проходит акция против закона, в которой принимают участие представители Всеукраинского аграрного совета (ВАС). Они-то и принесли гроб со свиньей.

«Крупные агрохолдинги не интересует, будет ли там село, будут ли там люди. Их интересует только заработок. А нам нужно, чтобы люди жили, процветало село, строились сады, школы, чтобы молодые семьи оставались на Украине», – заявил заместитель председателя ВАС Денис Марчук.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.11.19

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