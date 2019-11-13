Житель Крыма выбросил свою мать с балкона и угрожал взорвать многоквартирный дом

Житель Джанкоя выбросил свою мать с 4 этажа и угрожал взорвать многоквартирный дом.

Как сообщили РИА «Новый День» в Росгвардии, 35-летний ранее судимый житель Джанкоя пришел к своей 56-летней матери. Между ними вспыхнула ссора. Сначала мужчина избил мать, а потом вытолкнул с балкона. Женщина получила ушиб головы, многочисленные переломы позвоночника, ребер, бедра.

После этого мужчина закрылся в квартире и угрожал взорвать дом, открыв газ. Бойцы Росгвардии задержали дебошира и передали полиции.

Возбуждено уголовное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 (покушение на преступление), частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Джанкой, Лиана Макоба

Джанкой. Другие новости 13.11.19

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