МИД РФ объяснил, чем закончится ввод украинской нацгвардии в Петровское и Золотое

В министерстве иностранных дел России отреагировали на подстрекательские заявления американского посла на Украине Вильяма Тейлора о необходимости введения украинской нацгвардии и полиции в зону недавнего разведения войск в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о последствиях такого шага для всего процесса разведения сил и средств на линии фронта предупредил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Последние заявления, что вместо ВСУ могут быть введены какие-то формирования Национальной гвардии, гражданской полиции – это шаги, которые могут перечеркнуть весь смысл этого разведения, которое мы считаем неотъемлемым элементом прекращения насилия и установления устойчивого режима прекращения огня», – приводит ТАСС слова Грушко.

Ранее о немедленном симметричном ответе со стороны донецких республик на ввод украинской нацгвардии в зону разведения предупредил глава ДНР Денис Пушилин.

Напомним, недавно миссия ОБСЕ в Донбассе зафиксировала окончание процесса разведения сил и средств на согласованных участках линии фронта в районе населённых пунктов Петровское и Золотое.

Симферополь, Валентин Карамазов

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